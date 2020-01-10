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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

Кабмин готов принять меры для обеспечения безопасности россиян на Ближнем Востоке

Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" организовали горячую линию для граждан, находящихся в туристических поездках в регионе Ближнего Востока

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Кабмин РФ готов быстро предпринять все необходимые меры вплоть до эвакуации россиян для обеспечения их безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

"В случае обострения ситуации правительство РФ готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности российских граждан, включая их эвакуацию", - заверил он.

Осипов подчеркнул, что "на сегодняшний день профильные министерства и ведомства, в том числе МИД, Минтранс, Росавиация , Ростуризм и другие, принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов и пребывания российских граждан в странах региона".

Пресс-секретарь напомнил, что "по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе". "Соответсвующие доклады поступили главе правительства РФ", - констатировал он.

8 января Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб в части компетенций правительства провести анализ угроз для безопасности россиян на Ближнем Востоке. Он потребовал оценить угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе и в Персидском заливе, с учетом различных сценариев развития ситуации и представить предложения по мерам, относящимся к компетенции правительства Российской Федерации, направленным на обеспечение безопасности российских граждан. Также до 10 января надлежало оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе с учетом произошедших там последних событий.

Горячая линия

Осипов заявил, что профильные ведомства продолжают мониторинг событий на Ближнем Востоке, которые могут повлиять на деятельность гражданской авиации и безопасность российских граждан в этом регионе.

"Соответсвующие министерства и ведомства продолжают мониторинг происходящих событий, анализируются события, влияющие на деятельность гражданской авиации и безопасность российских граждан", - сказал он.

По словам Осипова, "налажено регулярное информирование граждан Российской Федерации, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, о рисках, с которыми они могут столкнуться".

"В частности, Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" организовал работу "горячей линии" для граждан, находящихся в туристических поездках в регионе", - добавил представитель премьер-министра.

Ситуация вокруг Ирана

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Кроме того, рано утром 8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился возле аэропорта имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

В новость были внесены изменения (19:09 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
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