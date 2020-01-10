Замсекретаря Совета Безопасности РФ Нургалиев прибыл в Сухум

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию, где у здания администрации президента продолжается акция протеста. В пятницу вечером запланированы консультации, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

"Он прибыл. Консультации начнутся в ближайшее время, планируются сегодня", - сказал Килба.

Ранее Килба сообщал ТАСС, что власти Абхазии в пятницу обсудят с Нургалиевым вопросы беспорядков в Сухуме, в рамках визита запланирована встреча с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Политический кризис в Абхазии возник 9 января, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку, Хаджимба призвал к переговорам.