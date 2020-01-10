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Новый врио министра имущественных и земельных отношений назначен в Ингушетии

Премьер-министр республики Константин Суриков отметил, что в регионе много бесхозного и незарегистрированного имущества

МАГАС, 10 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении исполняющим обязанности министра имущественных дел и земельных отношений республики Магомеда Гадаборшева. Нового руководителя коллективу представил премьер-министр Ингушетии Константин Суриков.

"Республика у нас небольшая, но, тем не менее, проблем, связанных с земельными отношениями, у нас хватает, много бесхозного и незарегистрированного имущества. Работа предстоит непростая, надеюсь, совместно с министром вы сможете навести порядок в этой сфере. Не забывайте, что наша основная задача - повышение качества жизни граждан", - отметил Суриков, обращаясь к коллективу Минимущества Ингушетии.

Магомед Гадаборшев более 14 лет проработал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия. До назначения на пост министра возглавлял отдел государственного земельного надзора, контроля в сфере деятельности саморегулируемых организаций. Ранее пост министра имущественных и земельных отношений республики занимал Аюп Галаев, он вушел в отставку по собственному желанию после трех месяцев работы.

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