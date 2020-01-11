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Путин предложил Меркель обсудить на переговорах наиболее острые вопросы

Перед началом приветствий политики обменялись парой фраз на немецком

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за визит в Москву, дающий возможность обсудить наиболее острые вопросы. Об этом он заявил, открывая переговоры с канцлером в Кремле. Перед началом приветствий Путин и Меркель обменялись парой фраз на немецком.

"Мы с вами находимся в постоянном контакте, занимаемся и внутренней проблематикой - экономической и политической, и международной повесткой. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для обсуждения всех этих вопросов. Есть наиболее острые, на которых мы, как я понимаю, сосредоточим основное наше внимание", - сказал Путин, обращаясь к Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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