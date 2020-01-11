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Кризис в Сирии
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Россия и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в Сирии

Главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее, отметил президент РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о своем недавнем визите в Сирию и переговорах с ее президентом Башаром Асадом.

"Естественно, на переговорах не обошли вниманием обстановку в Сирийской Арабской Республике, я поделился с госпожой канцлером итогами своей недавней поездки в Дамаск, переговоров с президентом Асадом", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. По его словам, "можно с уверенностью констатировать, что ситуация в этой стране стабилизируется, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, восстанавливается сирийская государственность".

"Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Путин. По его мнению, "главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее, будущее своей страны".

Президент РФ указал, что "как раз такой подход лежит в основе создания Конституционного комитета". "Комитет уже провел два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ Сирийского государства", - напомнил президент РФ. Он отметил, что "при этом Россия совместно с турецкой и иранской сторонами продолжит осуществлять в рамках Астанинского формата посильную поддержку деятельности этого комитета".

Глава российского государства сообщил, что обсудил с Меркель "вопросы постконфликтного возрождения Сирии, улучшения гуманитарного положения в стране и безопасного возвращения беженцев". "Требуется объединить усилия всех ответственных членов мирового сообщества, чтобы помочь сирийским государственным органам, сирийцам в самом широком смысле этого слова восстановить объекты инфраструктуры, водо- и электроснабжения, больницы, школы", - уверен Путин. На его взгляд, "любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории, без всяких предварительных условий и политизации".

7 января президент РФ нанес блиц-визит в Дамаск, провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСирияГерманияРоссияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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