Путин: Россия и Германия выступают за дальнейшую реализацию иранской ядерной сделки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель иранскую ядерную программу, стороны решительно выступают за дальнейшую реализацию иранской ядерной сделки.

"Конечно, мы не могли обойти с госпожой федеральным канцлером и вопрос другой, чрезвычайно важный не только для региона, но и для всего мира. Это вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.

"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию Совместного плана (исполнения иранской ядерной сделки - прим. ТАСС)", - добавил Путин.