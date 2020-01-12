Российские военные раздали около 1,5 тонны продовольствия жителям поселка Ширан в Сирии

АЛЕППО /Сирия/, 12 января. /ТАСС/. Российские военные провели гуманитарную акцию для жителей населенного пункта Ширан (провинция Алеппо на севере Сирии), раздав им в общей сложности 1,5 тонны продовольствия. Об этом сообщил журналистам офицер Центра по примирению сторон (ЦПВС) ВС России Адам Евлоев.

"Сегодня на севере Сирии мы провели очередную акцию, где мирным жителям раздали более 500 продовольственных наборов. В основном пакеты предназначены для детей, женщин, а также малоимущих", - сказал офицер.

В пакетах с продовольствием содержатся пшеничная мука, сахар, рис, сгущенка, а также чай. Все продукты российского производства.

"Для нас очень важно, что эти акции здесь продолжаются. Мы верим, что нас не обманут. За это мы благодарим Россию и русских военных. Вы посмотрите, возвращается молодежь. Мы этого так долго ждали! Мы хотим знать, что война закончилась, у нас впереди много работы, нам нужна поддержка, нам нужна защита", - отметил глава общины Ширан Абдулла Мирееш.

По данным ЦПВС, всего российские военные провели в Сирии 2,3 тыс. гуманитарных акций. Жители Сирии получили почти 4 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.