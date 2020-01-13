МИД РФ: ряд польских СМИ пытается дискредитировать форум памяти жертв Холокоста в Израиле

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Распространение некоторыми польскими СМИ недостоверной информации о Всемирном форуме памяти жертв Холокоста выглядит попыткой оправдать отказ президента Польши Анджея Дуды от участия в данном мероприятии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в понедельник на странице в Facebook дипведомства.

"В информационном пространстве Польши распространяется недостоверная информация о пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится в Израиле 23 января. По мнению польских СМИ, данное мероприятие организуют не официальные израильские власти, а некий "частный фонд", - отметили в министерстве. - Кампания по дискредитации пятого Всемирного форума памяти Холокоста в польском информпространстве выглядит нелепой попыткой оправдать решение президента Польши Анджея Дуды, который под надуманным политизированным предлогом отказался от участия в этом форуме".

В МИД РФ обратили внимание, что форум является не частной инициативой, а крупным международным событием под патронатом президента Израиля. "На данное мероприятие прибудут главы государств и правительств более чем 40 стран, включая США, Францию, Австрию, Грецию, Италию, Украину, - напомнили на Смоленской площади. - О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи".

Ранее стало известно, что Дуда не приедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем, так как в программе не предусмотрена возможность его выступления.