{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: ряд польских СМИ пытается дискредитировать форум памяти жертв Холокоста в Израиле

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что на данное мероприятие прибудут главы государств и правительств более чем 40 стран

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Распространение некоторыми польскими СМИ недостоверной информации о Всемирном форуме памяти жертв Холокоста выглядит попыткой оправдать отказ президента Польши Анджея Дуды от участия в данном мероприятии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в понедельник на странице в Facebook дипведомства.

"В информационном пространстве Польши распространяется недостоверная информация о пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится в Израиле 23 января. По мнению польских СМИ, данное мероприятие организуют не официальные израильские власти, а некий "частный фонд", - отметили в министерстве. - Кампания по дискредитации пятого Всемирного форума памяти Холокоста в польском информпространстве выглядит нелепой попыткой оправдать решение президента Польши Анджея Дуды, который под надуманным политизированным предлогом отказался от участия в этом форуме".

В МИД РФ обратили внимание, что форум является не частной инициативой, а крупным международным событием под патронатом президента Израиля. "На данное мероприятие прибудут главы государств и правительств более чем 40 стран, включая США, Францию, Австрию, Грецию, Италию, Украину, - напомнили на Смоленской площади. - О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи".

Ранее стало известно, что Дуда не приедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем, так как в программе не предусмотрена возможность его выступления.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияУкраинаСШАГрецияИталияРоссияФранцияПольшаИзраильНетаньяху, БиньяминДуда, Анджей
Реклама на ТАСС
Замглавы МИД РФ Моргулов обсудил с китайским коллегой ситуацию на Корейском полуострове
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС