Лавров: отношения РФ и Шри-Ланки не зависят от колебаний международной конъюнктуры

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российско-ланкийские отношения носят самоценный характер и не зависят от колебаний мировой конъюнктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ланкийской газете The Daily News.

"Отношения между нашими государствами неизменно носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры. Они всегда основывались и продолжают основываться на принципах равенства, доверия, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - сказал он.

Министр подчеркнул, что нюансы, свойственные тому или иному периоду истории, имеют второстепенное значение, поскольку "никак не влияют на незыблемость объединяющих народы России и Шри-Ланки чувств дружбы".

"За последние 25-30 лет серьезные изменения претерпела, пожалуй, лишь модель нашего торгово-экономического сотрудничества: ведущая роль перешла от государственного сектора к частному, что связано прежде всего с рыночными преобразованиями в отечественной экономике", - заключил Лавров.

Авиастроительная продукция

По словам Лаврова, Россия заинтересована в том, чтобы предложить партнерам из Шри-Ланки продукцию авиастроительных предприятий.

"Россия готова предложить Шри-Ланке продукцию отечественных предприятий, в частности авиастроительных. Налицо хорошие перспективы взаимодействия в энергетическом секторе, налаживания кооперации в сельском хозяйстве и в области внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий. Другим важным направлением совместного приложения усилий остается сфера туризма, поскольку Шри-Ланка стала популярным направлением отдыха у россиян", - сказал он.

"Рассчитываю, что эти и другие вопросы практической кооперации будут предметно обсуждены в ходе моего визита в вашу страну [14 января]", - добавил Лавров.

Как отметил министр, в последние годы объем российско-ланкийской торговли колеблется вокруг отметки в $400 млн, что "явно не соответствует имеющемуся потенциалу". Президенты России и Шри-Ланки Владимир Путин и Майтрипала Сирисена поставили задачу увеличить товарооборот до $700 млн, напомнил глава МИД РФ.

"Трудно переоценить роль российско-ланкийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Выработка конкретных мер - ее прерогатива, - продолжил Лавров. - Но уже сейчас можно сказать, что одним из таких шагов могла бы стать диверсификация номенклатуры ланкийского экспорта. Его львиная доля, около 90 процентов, приходится всего на две товарные позиции - чай и текстиль".

На пути к превращению в крупный торгово-финансовый центр

Реализация планов по ускорению экономического и научно-технического развития Шри-Ланки с перспективой превращения острова в один из крупнейших торгово-финансовых центров Азии пойдет на пользу стране и региону, отметил глава МИД РФ.

"Шри-Ланка, как известно, находится на пересечении транзитных путей, пролегающих через Индийский океан, - заявил дипломат. - В этом контексте ее значение трудно переоценить. Приветствуем планы нового руководства государства во главе с президентом Готабаей Раджапаксой по превращению острова в один из крупнейших торгово-финансовых центров Азии с упором на развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию аграрного сектора, привлечение инвестиций в высокотехнологичные проекты".

По мнению главы МИД РФ, от реализации этих намерений "выиграет как сама Шри-Ланка, так и ее зарубежные партнеры в регионе и за его пределами".