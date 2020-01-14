Володин поручил комитетам Думы сделать приоритетом в работе защиту исторической памяти

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы сделать защиту исторической памяти о Второй мировой войне приоритетом в работе, в том числе на международных площадках.

"Правильно было бы комитетам по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также нашим делегациям в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетом в работе", - сказал Володин, выступая во вторник на открытии весенней сессии Госдумы.

Он подчеркнул, что "только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над коричневой чумой". "Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени, другие трусливо молчат. Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат", - констатировал спикер.

"Оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма, мы не позволим", - предупредил Володин.

Сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой выразил протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах - Германии и Советском Союзе.

Резолюция Сейма была принята на фоне реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши". Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" тогдашнего посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.