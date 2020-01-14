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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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МИД РФ: новые данные по теме ареста дипсобственности в США появятся в ближайшее время

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов указал, что прорабатываются юридические аспекты вопроса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что в ближайшее время может появиться новая информация о юридическом аспекте ситуации с арестом дипсобственности РФ в США.

"На всех уровнях в контактах с американцами эти вопросы ставятся. Наше посольство в Вашингтоне направляет ноты в Госдепартамент с просьбой предоставить доступ сотрудникам посольства к этой собственности. Прорабатываются юридические аспекты. Я думаю, что в ближайшее время какая-то информация будет на эту тему", - сказал он.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

Теги
СШАРоссияСитуация с российской дипсобственностью в США
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