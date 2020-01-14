Глава комитета Госдумы направил письмо Вайно о миграционной амнистии для украинцев

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников во вторник сообщил, что направил на имя главы администрации президента РФ Антона Вайно письмо о необходимости введения миграционной амнистии для граждан Украины.

"24 декабря была встреча руководства Думы с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], - сказал Калашников на заседании комитета. - После этого я подошел к президенту и по двум вопросам попросил его [озвучить] свою оценку, и от имени нашего комитета выразил ее, в том числе по вопросу, связанному с миграционной амнистией для украинцев". Калашников уточнил, что поднял этот вопрос в присутствии спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"И он [Путин] со мной согласился", - продолжил депутат. В беседе с главой государства Калашников указал на то, что сейчас режим миграционной амнистии вводится для некоторых государств, включая Киргизию и Молдавию, по просьбе их лидеров. "Мы идем им навстречу. В отношении украинцев никто этого не делает и не сделает. Политически правильно было бы сделать это указом президента", - считает Калашников.

"После этого я говорил с Вайно и вчера ему направил письмо уже официально", - резюмировал депутат.

Миграционная амнистия предусматривает, что гражданин другой страны, нарушивший режим пребывания в РФ, может выехать на родину и вернуться обратно без привлечения к административной ответственности.