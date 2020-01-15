Лавров: РФ ценит позицию АСЕАН и Индии в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Москва ценит продвигаемую Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией объединительную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной конференции "Диалог Райсина".

Министр указал на попытки ряда стран, в частности Австралии, США, Республики Корея и Японии, продвигать альтернативный подход, который во многом ориентируется на концепции "порядка, основанном на правилах" и называется Тихоокеанским.

"Когда мы спросили у инициаторов о разнице подходов, они ответили: "Тихоокеанский является более открытым и демократичным". Но при ближайшем рассмотрении это не так. Мне кажется, они стараются перестроить существующие структуры в АТР и перейти от консенсуса, который создается посредством АСЕАН, к чему-то, что наоборот будет разделять этот регион. Вы сами знаете, что под этим подразумевается, и мы ценим позицию АСЕАН и Индии, которая заключается в том, что стратегия АТР не должна обсуждаться таким образом, что кто-то останется в стороне", - подчеркнул министр.

Привилегированное партнерство

Лавров также отметил, что российско-индийские отношения развиваются в рамках особо привилегированного стратегического партнерства, и Россия хотела бы наладить такое партнерство со всеми странами АТР.

Министр напомнил, что в 2000 году между Россией и Индией была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, после чего двусторонние отношения вышли на уровень привилегированного партнерства. "А несколько лет назад наши индийские друзья предложили называть наши отношения особо привилегированным партнерством. И мы хотим развивать такие отношения со всеми странами региона. Надеемся, что наши индийские друзья разделяют нашу идеологию", - отметил дипломат.