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Рябков надеется, что Салливан будет работать над выправлением отношений РФ и США

Заместитель министра иностранных дел России ометил, что сейчас отношения между странами находятся в крайне сложном положении

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что новый посол США в РФ Джон Салливан поспособствует выправлению диалога между Москвой и Вашингтоном, который оказался в крайне сложном положении.

"Ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные. Мы хотели бы надеяться, что господин Салливан в качестве посла США в Москве будет работать над выправлением отношений, которые находятся в крайне сложном положении, и что мы начнем, по крайней мере на некоторых направлениях, таких как завалы на двустороннем треке, контроль над вооружениями, преодолевать кризис. И пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня", - сказал Рябков в среду журналистам.

Салливан прибудет в Москву 16 января. Он сменит на посту посла в РФ Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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