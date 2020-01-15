МИД РФ: Ближнему Востоку нужно не усиление НАТО, а общие усилия по стабилизации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия не знает о каких-либо планах по усилению роли НАТО на Ближнем Востоке в соответствии с призывом президента США Дональда Трампа, но региону надо не это, а совместные усилия международного сообщества по его стабилизации. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Этот призыв никак не сформулирован. По крайней мере, у нас нет никаких данных [об этом]", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать призыв американского президента.

"Сегодня реально необходимо не усиление роли НАТО, а объединение усилий международного сообщества на основе международного права, чтобы совместными усилиями стабилизировать регион, создать условия для политических процессов, как это происходит в Сирии и как мы пытаемся добиться в Ливии", - добавил высокопоставленный дипломат.