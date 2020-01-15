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Рябков сообщил, что сроков консультаций РФ и США по стратегической стабильности пока нет

Последние российско-американские переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в июле в Женеве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дата нового раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности пока не назначена. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях Гайдаровского форума.

"Пока мне нечего сообщить на эту тему", - сказал он.

Последние российско-американские переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в июле в Женеве.

Выступая 3 декабря на слушаниях в Конгрессе США, помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд утверждал, что новый раунд консультаций по стратегической стабильности может состояться "в ближайшее время". Никаких деталей при этом он не привел.

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