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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин: страны-основательницы ООН должны подать пример по устранению предпосылок для войн

Президент подчеркнул, что именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны подать пример по устранению предпосылок для новых войн. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

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"Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы ООН. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, - подчеркнул российский лидер. - Пять наций должны, прежде всего, начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические и военные аспекты современных международных отношений".

"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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