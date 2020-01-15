Путин: страны-основательницы ООН должны подать пример по устранению предпосылок для войн

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны подать пример по устранению предпосылок для новых войн. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы ООН. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, - подчеркнул российский лидер. - Пять наций должны, прежде всего, начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические и военные аспекты современных международных отношений".

"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", - отметил Путин.