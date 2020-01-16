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Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Москву

Леви сменил на посту посла Сильви Берманн, которая завершила свою дипломатическую миссию в России в декабре прошлого года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прибывший в Москву новый посол Франции Пьер Леви вскоре вручит верительные грамоты в МИД РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице французского диппредставительства в Facebook.

"Господин Пьер Леви прибыл в Россию и в ближайшее время вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем президенту Российской Федерации", - отметили в посольстве.

Леви сменил на посту посла Сильви Берманн, которая завершила свою дипломатическую миссию в России в декабре прошлого года.

Со 2 августа 2016 года по 6 января 2020 года Леви работал послом Франции в Польше.

Теги
РоссияФранция
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