Грызлов: Киев продолжает тормозить политический диалог по Донбассу

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Украина продолжает тормозить политический диалог и реализацию политических положений минских договоренностей. Об этом заявил журналистам полномочный представитель России на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

"Киев продолжает тормозить политический диалог и реализацию политических положений минских договоренностей, а также договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки в декабре 2019 года, - сказал он. - Украине необходимо приступить к политическому диалогу по урегулированию конфликта".

Эффективное решение вопросов безопасности невозможно без движения по пути политического урегулирования конфликта, отметил Грызлов. "Согласно минским договоренностям, важнейшей и неотъемлемой частью политического урегулирования является согласование в контактной группе и законодательное закрепление в правовом поле Украины особого статуса Донбасса на постоянной основе", - подчеркнул полпред.

"При этом со стороны представителей центральных властей Украины мы продолжаем слышать противоречивые заявления. Фактически представители Киева пытаются пересмотреть четкий алгоритм минских договоренностей", - констатировал Грызлов.

Встреча контактной группы

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к обсуждению трех новых участков для последующего разведения сил и средств. Грызлов отметил, что начало этого года стало наиболее безопасным периодом конфликта.

"Интенсивность нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно снизилась", - констатировал он. Однако полностью режим прекращения огня не выполняется, подчеркнул полпред РФ. "Более того, почти ежесуточно фиксируются обстрелы со стороны ВСУ [Вооруженных сил Украины] населенных пунктов", - сказал Грызлов. Ситуацию, по его словам, может улучшить продолжение разведения сил на новых участках.

Представитель РФ напомнил, что в парижском документе нормандской четверки зафиксирована необходимость разведения сил и средств на трех дополнительных участках уже к концу марта 2020 года. "Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств", - сообщил он.

При этом Грызлов отметил, что состоявшаяся встреча контактной группы - первая в наступившем году, и напомнил о том, что прошлом году "удалось добиться определенных положительных результатов, таких как разведение сил и средств Киева и Донбасса на трех пилотных участках, договоренность о режиме прекращения огня, взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом, Донецком и Луганском".

Заседание прошло под председательством Мартина Сайдика. Во встрече впервые приняла участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау.