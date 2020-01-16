{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство России в Латвии осудило резолюцию Сейма по поводу Второй мировой войны

В дипмиссии подчеркнули, что этот документ искажает события 80-летней давности, приведшие к развязыванию самой кровопролитной и разрушительной катастрофы всемирной истории

РИГА, 16 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии в четверг резко осудило резолюцию Сейма (парламента Латвии) с критикой РФ за заявления об истории Второй мировой войны.

"Не иначе как кощунственным и извращенным не назовешь сегодняшний "продукт" латвийского парламента, искажающий события 80-летней давности, приведшие к развязыванию самой кровопролитной и разрушительной катастрофы всемирной истории, - говорится в заявлении, размещенном в Facebook ведомства. - Увы, это не первое свидетельство возведения ревизионистских подходов в ранг приоритетного государственного проекта. Печально, что подобное заявление появилось в год, когда цивилизованное сообщество готовится отметить 75-летнюю годовщину освобождения Европы от "коричневой чумы".

Теги
ЛатвияРоссия
Реклама на ТАСС
В регионах ждут от нового премьера внедрения лучших управленческих практик и технологий
Главы регионов считают, что назначение Михаила Мишустина главой кабмина позволит более эффективно использовать цифровизацию и современные технологии для развития экономики, в том числе "на местах"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС