Посольство России в Латвии осудило резолюцию Сейма по поводу Второй мировой войны

РИГА, 16 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии в четверг резко осудило резолюцию Сейма (парламента Латвии) с критикой РФ за заявления об истории Второй мировой войны.

"Не иначе как кощунственным и извращенным не назовешь сегодняшний "продукт" латвийского парламента, искажающий события 80-летней давности, приведшие к развязыванию самой кровопролитной и разрушительной катастрофы всемирной истории, - говорится в заявлении, размещенном в Facebook ведомства. - Увы, это не первое свидетельство возведения ревизионистских подходов в ранг приоритетного государственного проекта. Печально, что подобное заявление появилось в год, когда цивилизованное сообщество готовится отметить 75-летнюю годовщину освобождения Европы от "коричневой чумы".