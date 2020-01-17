Нарышкин обсудил в Швейцарии вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обсудил с директором разведывательной службы Швейцарии в ходе рабочей встречи вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. Он уточнил, что встреча прошла в Швейцарии 16 января.

"Руководители разведок обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и угрозами безопасности двух стран", - сказал Иванов.

Кроме того, добавил он, состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки.