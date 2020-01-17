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Лавров: РФ будет добиваться расследования убийства своих журналистов в ЦАР до конца

Глава МИД также отметил важность для российских граждан, в особенности для журналистов, указывать при планировании поездок в горячие точки в запросе на визу цели, соответствующие реальным

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия намерена добиваться, чтобы расследование убийства российских журналистов в ЦАР было доведено до конца, заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Это жуткая совершенно трагедия, мы будем добиваться, чтобы расследование было доведено до конца", - сказал он.

Лавров также отметил важность для российских граждан, в особенности для журналистов, указывать при планировании поездок в горячие точки в запросе на визу цели, соответствующие реальным. "В горячих точках лучше работать, максимально уведомляя российское государство, чтобы мы знали, где наши люди могут появиться. Призываю рассмотреть возможности к этому для того, чтобы быть в большей безопасности", - заключил он.

Российские журналисты погибли в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и ведет расследование совместно с компетентными органами республики. По данным СК, журналисты были убиты с целью ограбления.

В новость были внесены изменения (12:33 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияУбийство журналистов в ЦАРБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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