Лавров: Россия выступает против втягивания НАТО в Арктический регион

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия не видит причин для привнесения в Арктику военных методов работы и выступает против попыток втягивания Североатлантического альянса в данный регион. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Нет причин, чтобы привносить в Арктику какие-то военные методы работы. В этой связи мы считаем неправильной попытку втянуть НАТО в этот регион, в северные, высокие широты, - отметил он. - Мы за то, чтобы возобновить прежнюю практику, когда встречались начальники генеральных штабов вооруженных сил стран Арктического совета исключительно для того, чтобы обеспечивать должный уровень доверия. Мы сейчас предлагаем такие встречи возобновить, начиная, может быть, с консультаций экспертов".