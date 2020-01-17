Лавров: США не дают окончательного ответа по ДСНВ, пытаясь подвесить диалог

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вашингтон пытается подвесить диалог по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Американцы не дают окончательного ответа и пытаются все подвесить. Подвешивая, постоянно внедряют тему подключения КНР к этим переговорам", - сказал он.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.