Лавров заявил, что есть небольшие подвижки в вопросе безгражданства в Эстонии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Небольшие подвижки в решении вопроса безгражданства в Эстонии есть, однако они далеки от норм, которые должны отвечать европейским ценностям. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы никогда не уходили от сотрудничества с нашими коллегами. Единственное у нас к ним было требование, и то не у нас, а у международного права к ним требование, - покончить с позорным феноменом безгражданства, который является еще одним пятном на репутации Евросоюза, - сказал он. - Есть небольшие подвижки, уже хотя бы начинают давать гражданство по рождению, но тем не менее это еще далеко от тех норм, которые должны отвечать европейским ценностям".

Ранее в понедельник министр внутренних дел Эстонии Катри Райк в интервью газете Eesti Paevaleht выступила с идеей в течение года позволить получить гражданство всем живущим в Эстонии с 1991 года. В свою очередь министр иностранных дел и коллега Райк по Социал-демократической партии указал, что ее инициатива не является точкой зрения всей политической силы.

Численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тыс. неграждане. После выхода республики из состава СССР в 1991 году все они были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в Европарламент, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.