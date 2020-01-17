В МИД РФ заявили, что Россия активно участвует в подготовке конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия принимает активное участие в подготовке к международной конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы с готовностью откликнулись на немецкую инициативу о проведении в Берлине саммита по Ливии. Принимаем активное участие в подготовке этого форума. При этом убеждены, что, помогая ливийцам в решении их проблем, международное сообщество не должно навязывать им готовых рецептов. О бесперспективности такого подхода свидетельствует неудачный опыт всех ранее состоявшихся многосторонних встреч по ливийской тематике", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве также отметили, что Россия неизменно участвовала в коллективных международных усилиях, направленных на преодоление ливийского кризиса, при ведущей роли Организации Объединенных Наций.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи ПНС Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий ЛНА. Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.