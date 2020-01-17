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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

МИД России надеется на скорый запуск многосторонних переговоров по Корейскому полуострову

Как отметили в ведомстве, в 2019 году процесс решения проблем полуострова застопорился из-за неготовности сторон осуществлять на практике достигнутые между собой договоренности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает на скорейший запуск многостороннего формата для обсуждения всех проблем Корейского полуострова, решить их можно только совместными усилиями. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Как отметили в МИД, в прошлом году процесс решения проблем полуострова застопорился из-за неготовности сторон предпринимать реальные шаги навстречу друг другу и осуществлять на практике достигнутые между собой договоренности. "Были сведены на нет контакты между Сеулом и Пхеньяном, поскольку, к большому разочарованию Севера, Юг не спешил наращивать с ним практическое взаимодействие, предлагая лишь символические меры межкорейского сближения наподобие совместного празднования памятных дат и других мероприятий гуманитарного характера", - указали в министерстве.

"Сложно развивался и американо-северокорейский диалог. Видим основную причину неудач в том, что Вашингтон и Пхеньян стремятся в один присест решить все существующие в регионе проблемы. Они действительно тесно взаимосвязаны друг с другом, их необходимо решать в комплексе, но всегда нужно начинать с чего-то одного, предварительно выстроив последовательность конкретных шагов", - продолжили в дипведомстве.

Однако, несмотря на подобные трудности, РФ по-прежнему работает по данному вопросу рука об руку с КНР. "Был разработан новый документ в развитие дорожной карты - план действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова. В нем изложены общие для всех сторон принципы дальнейшей совместной работы, предлагаются ответы на основные вызовы, стоящие перед нами в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах, - сообщили в МИД. - Рассчитываем, что регулярные контакты с вовлеченными в процесс корейского урегулирования странами позволят нам в будущем запустить реализацию третьего этапа российско-китайской дорожной карты. Имеем в виду налаживание полноценного многостороннего обсуждения всех проблем субрегиона и работу по их устранению в соответствии с планом действий, поскольку решить их можно лишь общими усилиями, с уважением к законным интересам и озабоченностям друг друга. Попытки сделать это вдвоем или даже втроем, как мы видим, к успеху не приводят".

На Смоленской площади также выразили беспокойство в связи с недавними сообщениями о том, что в Пхеньяне больше не видят смысла в поддержании моратория на ядерные испытания и пуски ракет большой дальности, поскольку США лишь тянут время и не ослабляют давление на КНДР. "Тем не менее, если судить не по словам, а по действиям, то вовлеченные государства продолжают проявлять разумную сдержанность и не заинтересованы в резком обострении ситуации, - обратили внимание в министерстве. - Со своей стороны продолжим настраивать партнеров в этом ключе и побуждать их к дальнейшим конструктивным шагам".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАКНДРРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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