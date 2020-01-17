В МИД РФ заявили, что учения НАТО все более напоминают подготовку к войне

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Военные учения НАТО на восточном фланге все более напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Страны НАТО постоянно наращивают свое военное присутствие вблизи наших границ, работают над повышением оперативности переброски сил на восточный фланг, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Возрастает интенсивность учений, сценарии которых все больше напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Продолжается планомерное развитие европейского сегмента системы ПРО США/НАТО".