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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

В МИД РФ заявили, что учения НАТО все более напоминают подготовку к войне

В ведомстве отметили, что продолжается планомерное развитие европейского сегмента системы ПРО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Военные учения НАТО на восточном фланге все более напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Страны НАТО постоянно наращивают свое военное присутствие вблизи наших границ, работают над повышением оперативности переброски сил на восточный фланг, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Возрастает интенсивность учений, сценарии которых все больше напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Продолжается планомерное развитие европейского сегмента системы ПРО США/НАТО".

Теги
РоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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