МИД РФ назвал естественными трудности в начале работы Конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия считает естественным возникновение трудностей в начале работы Конституционного комитета Сирии. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"На политическом треке Россия продолжала работать над продвижением политпроцесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН. Важным успехом астанинского формата стало формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве в октябре прошлого года во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Благодаря этому сирийцы впервые за годы кризиса получили возможность вести прямой диалог о будущем своей страны без вмешательства извне, - сообщили в дипведомстве. - В конце 2019 года члены столкнулись с некоторыми трудностями. Предстоит согласовать повестку дня их дальнейшей работы. Считаем это естественным, особенно в начале переговоров".

В МИД РФ отметили, что в 2019 году ситуация в Сирии заметно стабилизировалась, этого удалось добиться благодаря заключению и реализации российско-турецких договоренностей по Идлибу и северо-востоку страны - меморандумов от 17 сентября 2018 года и от 22 октября 2019 года. "В Заевфратье удалось не только прекратить кровопролитие, но и сделать важный шаг к установлению долгосрочной безопасности на основе восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии, - отметили в МИД РФ. - В Идлибе принимаем меры по нейтрализации террористической активности и предотвращению всплесков напряженности. Очевидно, однако, что бесконечно долго закрывать глаза и оставлять безнаказанными агрессивные вылазки террористов нельзя".

В МИД РФ указали, что большим подспорьем для устойчивого хода политического процесса стала бы активизация комплексного международного содействия Сирии и оказание гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам без политизации, дискриминации и предварительных условий. "Убеждены в безальтернативности мобилизации содействия добровольному, достойному и безопасному возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места исконного проживания", - добавили в дипведомстве.

Там указали, что позиция России против политизации гуманитарного досье и в пользу оказания помощи в соответствии с нормами международного гуманитарного права нашла отражение в ходе дискуссий в СБ ООН по вопросу о продлении механизма трансграничной доставки помощи в Сирию. "Принятие резолюции 2504 обозначило движение к тому, чтобы решать вопросы гуманитарного содействия в координации с правительством САР при безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - указали в МИД РФ.