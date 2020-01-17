МИД РФ: Россия и Белоруссия ведут профессиональный диалог по спорным темам в отношениях

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжают работу по углублению интеграции и ведут профессиональный диалог по спорным вопросам двусторонних отношений. Об этом говорится в размещенных в пятницу на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ указали, что наличие противоречий между двумя странами "естественно" при высокой интенсивности российско-белорусских торгово-экономических связей. "Главное, что мы ведем конструктивный, профессиональный диалог, нацеленный на достижение взаимовыгодных решений, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект для экономик наших стран", - отметили в российском МИД.

"В настоящий момент продолжается работа, направленная на углубление интеграции России и Белоруссии", - подчеркнули в МИД РФ. В частности, ведется работа над отраслевыми дорожными картами. "Эти дорожные карты, всего их тридцать одна, представляют собой траекторию дальнейшей интеграции наших стран практически во всех сферах хозяйственной жизни - финансовой, промышленной и других", - пояснили в ведомстве.

В российском МИД также отметили эффективное развитие сотрудничества по линии министерств иностранных дел России и Белоруссии.