МИД России готов помогать ближневосточному урегулированию не только в рамках "квартета"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия готова способствовать ближневосточному урегулированию как в рамках "квартета", куда также входят США, Евросоюз и ООН, так и в координации с другими партнерами. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, которые были подготовлены, но не прозвучали на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Общепризнанным форматом сопровождения ближневосточного мирного процесса остается "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН. Готовы как в рамках "четверки", так и в координации с другими конструктивно настроенными партнерами, государствами региона БВСА (Ближнего Востока и Северной Африки - прим. ТАСС) искать пути выхода из сложившейся ситуации", - сообщили в МИД.

При этом в министерстве отметили, что формат "четверки" уже два года "парализован из-за односторонних шагов Вашингтона по продавливанию пресловутой "сделки века" - плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

В конце июня Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана, предполагающий, в частности, инвестиции в $50 млрд в Палестину и соседние страны. В столице Бахрейна Манаме 25-26 июня прошла международная встреча по этим аспектам. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили. Как отмечал ранее Лавров, все прекрасно понимают, что американская инициатива не будет предполагать создание полноценного палестинского государства.