В МИД России считают, что Москве и ЕС нужно совместно противостоять дестабилизации в Ираке

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Действия США в Ираке показали, что РФ и ЕС нужно координировать усилия по недопущению дестабилизации в этом регионе. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"У России и ЕС неизмеримо больше того, что нас объединяет, нежели разъединяет. В частности, как показали недавние неправомерные акции США на территории Ирака, в интересах России и ЕС совместно противостоять дестабилизации обстановки в этом важном для нас регионе, откуда для нас исходит целая череда трансграничных угроз и вызовов, таких как терроризм, нелегальная миграция, оргпреступность и наркотрафик", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ выразили надежду, что в Евросоюзе смогут прагматично посмотреть на отношения с нашей страной и отойдут от контрпродуктивной политики сдерживания России.

3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.

5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".