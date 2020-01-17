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МИД РФ: возможность подачи исков в суд США по арестованной дипсобственности сохраняется

Объективность американской системы правосудия вызывает большие сомнения, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МИД РФ не исключает, что иски в американский суд по поводу ареста российской дипсобственности все-таки будут поданы, хотя объективность системы правосудия США вызывает большие сомнения. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Не исключаем подачи соответствующего иска в суд США. Правда, объективность американской системы правосудия, которая безропотно подчиняется ссылкам своих исполнительных властей и спецслужб на невнятные "соображения национальной безопасности", вызывает большие сомнения, - отметили в министерстве. - Абсолютно предвзятый процесс над Марией Бутиной, прошедший год назад в Вашингтоне под диктовку ФБР, это наглядно продемонстрировал".

В рамках применения целого ряда односторонних санкций и иных недружественных шагов в отношении Москвы Вашингтон в последние несколько лет закрыл ряд объектов российской дипломатической собственности на американской территории. В их числе оказались, к примеру, генеральное консульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Осенью 2017 года президент России Владимир Путин поручил МИД обратиться в американский суд по поводу изъятия этой дипсобственности. Российские дипломаты ведут подготовительную работу с целью подачи исков в американские суды.

Россия ответит на агрессию

Россия не хочет генерировать новые конфликты с США, но будет отвечать на агрессивные выпады, говорится в сообщении.

"Со своей стороны будем и впредь руководствоваться прагматичным подходом, в том числе отвечать на агрессивные выпады, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом сами не стремимся генерировать какие-то новые конфликты".

"Открыты к тому, чтобы вместе искать решения важных для наших стран и всего мира проблем, если увидим с американской стороны реальную готовность вести дела на основе принципов честности и баланса интересов", - добавили в МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСитуация с российской дипсобственностью в СШАБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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