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На севере Таиланда планируется открытие российского почетного консульства

Посол России Евгений Томихин также напомнил о начале практической работы по открытию генерального консульства в Пхукете

ПХУКЕТ, 18 января. /ТАСС/. Открытие российского почетного консульства планируется на севере Таиланда. Об этом сообщил в субботу на третьей страновой конференции организаций российских соотечественников в Таиланде, которая проходит на Пхукете в гостинице Ramada Plaza, посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, "есть планы учредить почетное консульство на севере Таиланда". "Были бы рады открытию почетного консульства в этой части страны, поскольку все больше наших граждан и туристов посещают ее. Надеемся, что это [открытие почетного консульства] пойдет на пользу", - сказал он.

Он также сообщил, что в течение 2019 года Таиланд посетили 1,47 млн российских граждан. "Это практически на уровне 2018 года", - добавил дипломат.

Вместе с тем Томихин напомнил о начале "практической работы по открытию генерального консульства в Пхукете, в ведении которого будут находиться некоторые южные провинции королевства". В Таиланд уже прибыли первый сотрудник и генеральный консул.

Посол также констатировал, что в 2019 году не удалось продвинуть решение вопроса об открытии в Таиланде Российского культурного центра. "Мы пока до сих пор не подписали соглашение об открытии Российского культурного центра в Таиланде. Наш проект находится на согласовании у местных властей", - отметил он. "В этом году постараемся подписать [соглашение]", - добавил дипломат, подчеркнув необходимость наличия подобного центра в Таиланде.

Теги
ТаиландРоссия
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