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МИД РФ рекомендует россиянам быть осторожными в связи с загрязнением воздуха в Таиланде

Пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях приходится на период с декабря по апрель

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам сократить пребывание на улице на севере Таиланда и в Бангкоке в связи с сильным загрязнением воздуха. Соответствующее сообщение распространил в понедельник Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"На севере страны и в городе Бангкок сильное загрязнение воздуха; из-за смога рекомендуется сократить пребывание на улице; людям с сердечными и респираторными заболеваниями следует проявлять особую осторожность", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.

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ТаиландРоссия
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