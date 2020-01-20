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МИД: Россия обеспокоена активностью неарктических стран НАТО в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов отметил, что военное присутствие других стран в регионе ведет к напряженности

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Активность НАТО в Арктике, особенно неарктических стран альянса, ведет к напряженности и подрывает сохранение региона в качестве зоны мира и стабильности. Об этом заявил журналистам в понедельник посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

"Естественно, мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнерам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств - членов НАТО", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы сталкиваемся с новым феноменом, когда неарктические страны - члены НАТО принимают свои военные арктические стратегии или выпускают доклады и иные стратегические документы, в которых оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах. Мы считаем, что это ведет к напряженности. Это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия", - добавил Корчунов.

В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность.

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