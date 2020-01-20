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Лавров: Россия будет поддерживать нового генсека ОДКБ в реализации приоритетов на 2020 год

Глава МИД РФ отметил богатый политический опыт нового генсека

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия будет оказывать поддержку генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславу Засю и секретариату организации в реализации приоритетов на 2020 год, представленных президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в Бишкеке. Об этом заявил в понедельник и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ОДКБ.

"Уверены, что ваш богатый политический опыт на всех предыдущих постах, включая в Совете безопасности Республики Беларусь, сделает вашу работу эффективной, а мы обязуемся поддерживать вас и деятельность секретариата по выполнению решений, принимаемых главами государств ОДКБ", - сказал глава МИД РФ.

В свою очередь Зась отметил, что работа в этом направлении уже начата. "Разработан конкретный план реализации этих приоритетов. В феврале мы намерены представить этот документ [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину", - указал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияЗась, Станислав Васильевич
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