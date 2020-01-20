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Эксперт: Сайдик публично признался в своей непоследовательной позиции по Донбассу

В частности, Сайдик признался, что "считает Россию стороной конфликта", что прямо противоречит минским соглашениям, отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бывший специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик после своего ухода с поста публично признался в том, что он всегда занимал непоследовательную и противоречивую позицию в отношении донбасского конфликта. С такой оценкой выступил в понедельник близкий к переговорному процессу российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя интервью Сайдика, опубликованное российской газетой "Коммерсантъ" и австрийской газетой Die Presse.

"Это уже какой-то синдром непоследовательности и противоречивости в позиции кадрового дипломата. Назовем его "синдромом Сайдика", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале. По его словам, бывший представитель председателя ОБСЕ в интервью высказал взгляды, которых он всегда придерживался, но публично не высказывал в период пребывания на этом посту.

Во-первых, Сайдик признался, что "считает Россию стороной конфликта", отметил эксперт. "Это прямо противоречит Минским соглашениям, реализации которых посол Сайдик вроде бы должен был содействовать, - напоминает Чеснаков. - Более того, это прямо противоречит мандату Сайдика, выданному ОБСЕ. Он ведь представитель по Украине, то есть по внутриукраинской ситуации, а не по урегулированию конфликта между странами".

Во-вторых, бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе заявил в интервью, что "считает основой и причиной конфликта поведение России". "Это утверждает посредник, представитель ОБСЕ, который должен быть объективен или хотя бы минимально тактичен и аккуратен", - напомнил российский эксперт.

В-третьих, по мнению Сайдика, "Минские соглашения ... необходимо выполнять не последовательными шагами, а сразу полностью". "Это абсолютно нежизнеспособная абстракция, - прокомментировал его слова Чеснаков. - Необходимо действовать шаг за шагом. Перемежая политические решения и решения в области безопасности. Украина даже отвести силы на всей линии соприкосновения не может несколько лет, как в таком случае "пакетно" и "одновременно" можно выполнить все остальное?"

В-четвертых, Сайдик в интервью рассказал, что ему не нравится "формула Штайнмайера". "Разумеется, алгоритм данный несовершенен, но одобрен и рекомендован для имплементации лидерами "нормандской четверки", - напомнил российский эксперт. - С одной стороны, Сайдик говорит о необходимости выработки и подтверждения важнейших решений на уровне лидеров "нормандской четверки", с другой - выступает против такого решения".

"Можно еще много чего найти в этом интервью, но, по-моему, данных соображений достаточно, чтобы оценить роль и двойственность позиции посла Сайдика", - заключает Чеснаков.

"Новому представителю председателя ОБСЕ нужно внимательно изучить это интервью, чтобы не заразиться синдромом Сайдика и занять объективную и конструктивную позицию", - полагает российский эксперт.

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