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В МИД РФ подтвердили подготовку встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2"

Последняя встреча в таком формате состоялась в Москве 9 сентября

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России подтвердило в понедельник ТАСС подготовку встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2".

"Эта встреча прорабатывается", - отметили в дипведомстве.

Последняя встреча в таком формате состоялась в Москве 9 сентября. Тогда стороны подтвердили намерение вести диалог по вопросам безопасности, в том числе по проблематике ракет средней и меньшей дальности, обсудили борьбу с терроризмом в Сирии и урегулирование на Украине.

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