Министерская встреча БРИКС пройдет весной в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) состоится в российской столице весной. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной российскому председательству в объединении.

"Встреча министров иностранных дел стран БРИКС предстоит в Москве весной, - сказал дипломат, отвечая на вопрос о предстоящих мероприятиях в рамках российского председательства в БРИКС. - Предстоит ключевое мероприятие по линии Советов безопасности в первой половине года".

Рябков отметил, что значительная часть мероприятий уровня конференции, встреч, рабочих контактов по линии БРИКС пройдет в первые семь месяцев. "Но это не значит, что после саммита в июле мы свернем активность, - подчеркнул он. - Будет саммит в ноябре в Эр-Рияде, будет министерская встреча на полях ГА ООН в сентябре и целая серия других значимых событий".

Вопросы кибербезопасности

БРИКС отводит важную роль вопросу международной информационной безопасности, добавил Рябков.

"Тема международной кибербезопасности очень актуальная и будет интенсивно отрабатываться Россией в период ее председательства в БРИКС, - сказал он. - Мы считаем, что появление обязывающего многостороннего инструмента в этой области, который был бы приемлем для всех участников объединения, стало бы существенным вкладом в формирование понятных условий для работы и защиты интересов всех пользователей интернета".

Рябков обратил внимание, что разработка подобного инструмента является сложным процессом. "Мы знаем, что традиционно разные страны, в том числе участницы БРИКС, имеют разные взгляды на решение проблем в сфере кибербезопасности, но страны БРИКС движимы интересом формирования общего знаменателя, который объединил бы все подходы к этому вопросу", - добавил дипломат.

По его словам, в рамках БРИКС планируется интенсивная работа в сфере международной безопасности. "Мы надеемся разработать материал, который впоследствии сформирует критическую массу и позволит выйти на подобный документ, но мы ничего не форсируем искусственно, как и во многих других сферах, БРИКС должен работать на консенсусной основе, без попыток что-то навязать или продиктовать", - пояснил Рябков.

С 1 января председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России. В течение года Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Еще одна встреча лидеров БРИКС пройдет на полях саммита G20 в ноябре в Эр-Рияде.