Рябков: сокращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ даст повод для спекуляций

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ирану нужно в полном объеме сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, его сокращение даст повод противникам Тегерана для спекуляций. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, о мыслях о возможном сокращении объемов сотрудничества с МАГАТЭ периодически говорят представители в Иране.

"Мы не считаем, что это верный путь. Думаем, что в интересах иранской стороны сохранить в полном объеме сотрудничество с МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола к соглашению о гарантиях, - подчеркнул дипломат. - Это обеспечит прочность позиций Ирана в диалоге с международным сообществом и, главное, не даст повода противникам Тегерана спекулировать на том, что вот теперь что-то неизвестно относительно происходящего в Иране в части его ядерной программы".

В этой связи Рябков призвал Тегеран не давать "дополнительный материал для разогрева общей обстановки" тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. "На наш взгляд, это было бы контрпродуктивно", - заключил замглавы МИД РФ.

Ранее председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран может серьезно изменить свои отношения с МАГАТЭ, если европейские страны будут "принимать несправедливые меры при использовании" Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.