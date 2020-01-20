В посольстве РФ заявили, что Лондон все еще не ответил на запросы по инциденту в Солсбери

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Британские власти по-прежнему не ответили на запросы РФ, касающиеся инцидента в Солсбери, и не предоставили доказательств причастности Москвы к произошедшему. При этом, как говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице российского посольства в Лондоне в Twitter, британская сторона продолжает требовать от России прекратить "дестабилизирующую деятельность" для нормализации отношений.

"При этом все еще никаких ответов на наши вопросы, никаких доказательств обвинений в духе highly likely (англ. "весьма вероятно" - прим. ТАСС), никакой информации о Сергее и Юлии Скрипалях, к которым также нет консульского доступа", - говорится в заявлении посольства. Реакцию российских дипломатов вызвало заявление канцелярии британского премьера Бориса Джонсона о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на конференции по Ливии в Берлине.

В документе, распространенном британским правительством, по итогам встречи, подчеркивается, что позиция Соединенного Королевства по Солсбери не изменилась.

"Премьер-министр [Джонсон на встрече с Путиным] сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность", - отметили в премьерской канцелярии.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.