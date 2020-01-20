Чечня завершила работу по внесению в ЕГРН границ муниципальных образований

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Власти Чечни завершили работу по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границ муниципальных образований региона в виде координатных описаний. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам расширенного совещания с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.

"На сегодняшний день в единую информационную базу внесены даже границы между муниципальными районами региона, чего никогда не было до настоящего времени. Теперь у нас по всем 234 муниципальным образованиям есть четкие границы, координатные описания, которые представлены в Едином государственном реестре недвижимости", - приводит пресс-служба слова председателя парламента республики Магомеда Даудова.

Кадыров поблагодарил Даудова и всех задействованных специалистов в работе по межеванию территории Чеченской Республики. "Безусловно, решение этой актуальной и важной задачи требовало больших усилий и вовлеченности. Магомед Хожахмедович блестяще с этим справился", - сказал глава региона.

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.