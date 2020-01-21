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Кризис в Сирии

Небензя: новые факты о докладе ОЗХО об инциденте в Думе вызвали интерес в ООН

Дискуссия получилась очень заинтересованной, считает постпред России при ООН

ООН, 21 января. /ТАСС/. Инициированная Россией неформальная встреча СБ ООН, посвященная докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в сирийской Думе, вызвала большой резонанс. Об этом заявил журналистам в понедельник по итогам дискуссии постпред России при ООН Василий Небензя.

"Сегодня состоялось заседание Совета Безопасности по формуле Арриа (неформальная дискуссия, в которой могут принять участие не только члены СБ - прим. ТАСС), - отметил он. - Мы вынесли на заседание вопрос об инциденте в сирийской Думе, который произошел в апреле 2018 года, и воспользовались тем, что к нам прибыл постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, который внес важный вклад в проведение этого мероприятия. Так же, как и наш известный эксперт, председатель Фонда содействия развитию демократии Максим Григорьев".

Небензя отметил, что "мероприятие получило большой резонанс". "Были практически все послы - члены Совета Безопасности, были многие другие послы, выступало более 25 делегаций. Дискуссия получилась очень заинтересованной", - констатировал он.

"Мы привели известные факты и новые факты, касающиеся этого эпизода, и поставили вопрос о необходимости его расследования в Организации по запрещению химического оружия в соответствии с высокими стандартами этой организации, которые, к сожалению, в последнее время, мы знаем, не всегда соблюдаются", - добавил дипломат.

ОЗХО 1 марта 2019 года опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в районе Восточная Гута под Дамаском 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество... вероятно, хлор". В документе утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха. Это позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя Яна Хендерсона - руководителя группы специалистов ОЗХО. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий АлексеевичШульгин, Александр Васильевич
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