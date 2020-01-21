Песков не назвал будущего места работы Чайки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать новое возможное место работы генпрокурора Юрия Чайки, которого глава государства Владимир Путин предложил освободить от должности.

"Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно проинформируем", - пообещал журналистам во вторник представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин 20 января предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Чайка занимал должность генпрокурора с 2006 года. 44-летний Игорь Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.