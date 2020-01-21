Захарова: слова Помпео подтверждают, что США вмешиваются в дела независимых государств

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о том, что цель Вашингтона - смена власти в Венесуэле, подтвердили американскую политику вмешательства в дела независимых государств. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах, - написала Захарова в Facebook. - По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России законы об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее".

По словам Захаровой, слова Помпео в очередной раз доказывают, что США "никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов".

"Через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов - это решается в каждом случае по-разному. А "демократия" и "демократическое устройство" государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах", - добавила она.

В понедельник Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol заявил, что цель миссии США - заставить уйти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он пояснил, что не считает выбранную Вашингтоном стратегию в отношении Венесуэлы провальной, и привел пример со стратегией США в отношении СССР, когда многие не думали, что она сработает.