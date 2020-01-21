Хуснуллин может распространить стройпрограммы Москвы в других регионах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначенный на должность министра строительства РФ Марат Хуснуллин сможет распространить уникальные московские программы развития в других регионах страны. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

"Результаты работы Марата Хуснуллина в Москве высоко оценены на федеральном уровне. Уверен, что те масштабные и не имеющие аналогов в мире программы, которые были успешно реализованы в столице, он сможет мультиплицировать на другие регионы нашей страны. На одном из урбанистических форумов было отмечено, что таких уникальных специалистов, как Марат Шакирзянович в мире насчитывается всего 10 человек. Думаю, что этот факт о Хуснуллине наиболее исчерпывающе дает оценку его профессиональным достижениям", - прокомментировал Шапошников.

Председатель правительства РФ будет иметь не 10 заместителей, как было ранее, а 9, из них один будет первым. Соответствующее положение содержится в структуре нового кабинета министров, утвержденной указом президента РФ. Первым заместителем премьер-министра назначен Андрей Белоусов. Заместителями премьера стали Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.