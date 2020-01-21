Андрей Бочкарев назначен на должность вице-мэра Москва по строительной политике

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Должность вице-мэра Москвы по строительной политике займет Андрей Бочкарев. Об этом говорится в документе о назначении, который опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

"В соответствии со статьями 41. 44 Устава Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2020 года№65 "О Правительстве Москвы" назначить Андрея Юрьевича Бочкарева заместителем мэра Москвы в правительство Москвы по вопросам градостроительной и строительной политике на срок полномочия мэра Москвы", - говорится в документе.

Ранее данную должность занимал Марат Хуснуллин, который указом президента РФ назначен на пост заместителя председателя правительства России.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, Бочкарев родился 2 января 1972 года в Тюмени, с отличием закончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", кандидат экономических наук. В разные годы работал в строительных компаниях SWCCo/BLC Group, "Эдванс", Bechtel Corporation. Участвовал в строительстве ряда крупных объектов за рубежом в сферах инфраструктурного, нефтехимического и оборонного строительства, в том числе в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.

С 2006 по 2009 годы занимал руководящие посты в ОК "РУСАЛ", также был директором инвестиционной программы масштабной реконструкции алюминиевого завода Kubal в Швеции и вице-президентом по инвестиционной программе российского подразделения финского энергетического концерна Fortum.

В московское правительство пришел работать в 2010 году, был назначен руководителем департамента городского заказа капитального строительства (Мосгорзаказ), который через месяц был реорганизован в департамент строительства города Москвы.