Кадыров отметил огромный вклад Матовникова в социально-экономическое развитие Чечни

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников внес огромный вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики. Об этом он написал на своей странице в ВКонтакте.

"Полпред президента РФ в СКФО, Герой России Александр Матовников переходит на другую работу. Огромный вклад внес Александр Анатольевич в социально-экономическое развитие ЧР, будучи полпредом в СКФО. Он лично вникал в проблемы, принимал самые оптимальные решения по ним. Я твердо убежден в том, что для Александра Анатольевича главное не конкретная должность, а право быть в составе команды нашего национального лидера Владимира Путина", - написал Кадыров.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ еще не подписан.