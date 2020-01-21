Исаев считает, что Мишустин услышал критику единороссов в адрес соцблока

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин при выборе кандидатов на должности министров социального блока учел критику, высказанную ранее "Единой Россией". Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

После встречи фракции с Мишустиным 17 января ее руководитель, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что у депутатов есть претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.

"Наибольшее количество замечаний было высказано в адрес министерств труда, просвещения, культуры и здравоохранения, - подтвердил Исаев. - Наверное, отчасти эта критика была услышана премьером".

Исаев также поделился своей оценкой новых назначений. "Михаил Мурашко (назначен министром здравоохранения - прим. ТАСС) возглавлял Росздравнадзор, он достаточно хорошо посвящен в проблематику здравоохранения и [суть] существующих там проблем, в том числе законодательных, - отметил Исаев. - Мы с ним очень активно взаимодействовали в рабочей группе по лекарственному обеспечению, я хочу сказать, что это человек с позицией. Нам иногда приходилось спорить, но он человек конструктивный, умеющий находить решения".

Замглавы фракции также выразил уверенность, что Сергей Кравцов станет хорошим министром просвещения РФ. "Кравцова мы тоже очень хорошо знаем, - продолжил он. - В качестве руководителя Рособрнадзора он активно взаимодействовал с фракцией. Мы решали сложные вопросы, которые иногда возникали, когда вузы приостанавливали работу, что становилось проблемой для студентов. Он всегда откликался на наши просьбы, искал выход, чтобы не пострадали интересы людей".

Назначенного министром труда и социальной защиты РФ Антона Котякова Исаев назвал новым человеком для социальной сферы. "До этого он работал заместителем министра финансов, - напомнил Исаев. - Но хочу обратить внимание, что в связи с новой программой демографии у министерства труда сейчас большие финансово-экономические задачи". "Его финансовый опыт в этом отношении пригодится, - уверен первый замглавы парламентского большинства. - Но ему нужно набираться опыта во взаимодействии с социальными партнерами, это для него станет сейчас одной из ключевых функций работы министерства".

Исаев назвал логичным сохранение постов заместителя председателя правительства за Татьяной Голиковой и министра финансов за Антоном Силуановым. "Голикова имеет большой опыт, она работала министром здравоохранения и социального развития, была помощником президента по социальной политике, - напомнил он. - Наверняка при подготовке послания президента участвовали и Голикова, и Силуанов. Им сейчас поставленные там цели и задачи и реализовывать".